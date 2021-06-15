(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد… مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد بناء او رخام للعمل فى مصنع بالسعودية بالرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية على الواتس01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097202
11 ريال
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30 ريال
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