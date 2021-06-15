مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد…

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد… مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مواد بناء او رخام للعمل فى مصنع بالسعودية بالرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية على الواتس01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2021
رقم الإعلان: 2097202
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض - في الجيزة مصر

لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمصنع صناعة الصخور والرخام الحجر الطبيعي في السعودية - الرياض مطلوب فورا مناديب مبيعات خبرة سابقة ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

15/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/6/2021
صورة الاعلان: بائعين آثاث - في الجيزة مصر

بائعين آثاث

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات و.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المياه ف السعوديه ( الرياض ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأحد الموافق 6 – 6.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

5/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تاشيرات_للتنازل_للسعودية🇸🇦🇸🇦🇸🇦 الشركة مبتخدش اي فلوس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) : - في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى الشركات التجاريه بالسعوديه ( الرياض) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

30/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالمملكه العربيه السعوديه. مندوب مبيعات فى مجال المواد الغذائيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه ( برجاء الالتز.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المواد الغذائيه بالسعوديه ( الرياض : *مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

8/5/2021
صورة الاعلان: منسق معارض - في الجيزة مصر

منسق معارض

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب منسق معارض خبرة خمس سنوات فى المعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و يكون لدية خبرة فى الخليج.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( عسير أمين مخازن بالشروط الأتيه : لايزيد السن عن 35 سنه . .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

25/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager