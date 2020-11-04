(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مندوبين مبيعات مصاعد خبرة للعمل فى شركة مصاعد بالرياض شرط الخبرة ف المجال فقط برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى مبيعات مصاعد eltaef.hr@gmail.com /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071380
350 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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