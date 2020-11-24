مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة فى الانشاءات والتشطيبات شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073900
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