(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مشرفين معمارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط الخبرة فى الانشاءات والتشطيبات شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073900
11 ريال
11 ريال
2,000 ريال
اتصل
90 ريال
300 ريال
400 ريال
اتصل
500 ريال
700 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
111 ريال
2,000 ريال
30 ريال