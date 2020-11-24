(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073901
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