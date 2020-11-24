مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مسوق عقارى للعمل فى شركة مقاولات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073901
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