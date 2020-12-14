مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة ع

مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة عقارات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية والسن لا يزيد عن30 سنة برجاء ارسال السير الذاتية مع صورة شخصية وكتابة المسمى الوظيفى Eltaef.hr2@gmail.com /01020001563