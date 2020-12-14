مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة ع

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة عقارات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية والسن لا يزيد عن30 سنة برجاء ارسال السير الذاتية مع صورة شخصية وكتابة المسمى الوظيفى Eltaef.hr2@gmail.com /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076197
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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