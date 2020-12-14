مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة ع

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مسوقين عقارى خبر فى المجال لا تقل عن سنتين للعمل فى شركة عقارات فى الرياض شرط لم يسبق لة العمل فى السعودية والسن لا يزيد عن30 سنة برجاء ارسال السير الذاتية مع صورة شخصية وكتابة المسمى الوظيفى Eltaef.hr2@gmail.com /01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076197
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

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24/11/2020
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