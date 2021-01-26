مطلوب للسفر فورا مساعد طبيب بيطرى للعمل فى عياد بيطرية بالرياض شرط الخبرة ف

مطلوب للسفر فورا مساعد طبيب بيطرى للعمل فى عياد بيطرية بالرياض شرط الخبرة فى المجال والمؤهل يكون تمريض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563