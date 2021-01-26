مطلوب للسفر فورا مساعد طبيب بيطرى للعمل فى عياد بيطرية بالرياض شرط الخبرة ف

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مساعد طبيب بيطرى للعمل فى عياد بيطرية بالرياض شرط الخبرة فى المجال والمؤهل يكون تمريض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 2/2/2021
رقم الإعلان: 2082450
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية - في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

26/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب طبيب بيطري للعمل بالسعودية بشركة بالقصيم خبرة 5 سنوات بمزارع الماشية والدواجن الراتب 4500 : 50.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: استشاريات واستشاريين عظام - في الجيزة مصر

استشاريات واستشاريين عظام

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: اخصائيات طوارئ - في الجيزة مصر

اخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورااخصائي انف واذن وحنجره لكبري مستوصفات جازان بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورااخصائي انف واذن وحنجره لكبري مستوصفات جازان بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لكبري المستوصفات بجازان بالسعوديه اخصائي انف واذن وحنجره والمقابله والسفر فورا للجديه ارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورااخصائيه جلديه وتجميل للعمل بكبري مستوصفات جازان بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب فورااخصائيه جلديه وتجميل للعمل بكبري مستوصفات جازان بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبري المستوصفات بجازان بالسعوديه اخصائيه جلديه وتجميل والمقابله والسفرفورا للجديه ارسال السير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير .
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

20/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

80 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتق.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات اشعة بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات أشـعة لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية خبرة سنتين بعد الماجستير مه.
العنوان:

الجيزة - مصر

400 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب طبيب علاج طبيعى بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى بدولة الكويت طبيب بشرى علاج طبيعى ماجستير روماتيزم وطب تأهيلى خبرة لاتقل عن سنتين بع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: استشاريات واستشارى عيون - في الجيزة مصر

استشاريات واستشارى عيون

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترس.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

16/1/2021
صورة الاعلان: lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه - في الجيزة مصر

lاطباء تقويم اسنان لمكه المكرمه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

✹ مطلوب أطباء تقويم أسنان - مكة المكرمة ✹ مقيم - أخصائي - أخصائي أول - استشاري (Male -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة - في الجيزة مصر

مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتقل عن خمس سنوات وعلى الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

300 ريال

11/1/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف - في الجيزة مصر

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

6,666 ريال

9/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager