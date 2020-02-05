مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعو

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعودية شرط اللغة الانجليزية متوسط والحاسب الالى برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى مسؤل مستودعات الراتب 1800ريال 01020001563 / eltaef.hr2@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سوريا المهندين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053451
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مطلوب معمل ارضيات ايبوكسى للعمل بالسعوديه

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العنوان:

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اتصل

6/1/2020
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مطلوب ميكانيكى وكهربائى معدات ثقيله وميكانيكى مولدات كهرباء للسعوديه

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للعمل بالسعوديه ( الرياض ) ميكانيكى معدات ثقيله كهربائى معدات ثقيله ميكانيكى مولدات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت - في الجيزة مصر

مطلوب فورا ميكانيكى بنزين مكن وعمرات للعمل بالكويت

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا للتعاقد بالكويت ميكانيكى بنزين ( عمرات ومكن ) راتب + عموله برجاء ارسال البيانات وصوره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/12/2019
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