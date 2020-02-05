مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعو

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا مسؤل مستودعات ومخازن للعمل فى مصنع دهانات فى الرياض بالسعودية شرط اللغة الانجليزية متوسط والحاسب الالى برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى مسؤل مستودعات الراتب 1800ريال 01020001563 / eltaef.hr2@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سوريا المهندين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053451
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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3,500 ريال
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