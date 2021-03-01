مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا مديرانتاج مصنع بلاستيك للعمل فى مصنع بلاستيك فى الرياض شرط الخبرة فى هذا المجال فقط مسمى التاشيرة مندوب مبيعات برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى ( مديرانتاج بلاستيك) Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085573
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