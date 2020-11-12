مطلوب للسفر فورا محامين خبرة فى كتابة العقود وتوثقها للعمل فى شركة تسويق عق

مطلوب للسفر فورا محامين خبرة فى كتابة العقود وتوثقها للعمل فى شركة تسويق عقارى شرط يكون معة ماجيستيرولم يسبق لة العمل فى السعودية والسن لا يزيد عن 30 سنة برجاء الحضور يوم الاحد15/11/2020 لعمل مقابلة