مطلوب للسفر فورا محامين خبرة فى كتابة العقود وتوثقها للعمل فى شركة تسويق عق

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا محامين خبرة فى كتابة العقود وتوثقها للعمل فى شركة تسويق عقارى شرط يكون معة ماجيستيرولم يسبق لة العمل فى السعودية والسن لا يزيد عن 30 سنة برجاء الحضور يوم الاحد15/11/2020 لعمل مقابلة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 111 ريال
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072230
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