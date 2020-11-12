مطلوب للسفر فورا محامين خبرة فى كتابة العقود وتوثقها للعمل فى شركة تسويق عق

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا محامين خبرة فى كتابة العقود وتوثقها للعمل فى شركة تسويق عقارى شرط يكون معة ماجيستيرولم يسبق لة العمل فى السعودية والسن لا يزيد عن 30 سنة برجاء الحضور يوم الاحد15/11/2020 لعمل مقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072230
111 ريال
2,000 ريال
30 ريال
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30 جنيه
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
30 درهم