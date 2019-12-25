مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة2الى 3 للعمل بشركة مقاولات فى القصيم شرط الخبر

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة2الى 3 للعمل بشركة مقاولات فى القصيم شرط الخبرة فى المحاسبة الراتب 1500الى 2000ريال + مسمى التاشيرة عامل برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046637
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل