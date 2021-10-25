مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيا

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيات والتقارير للعمل فى مصنع بلك وخرسانة فى جيزان مسمى التاشيرة عامل والراتب 2000ريال برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى محاسب تكاليف Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108904
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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2,500 جنيه