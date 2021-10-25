مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيا

مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة لاتقل عن 5 سنوات في التكاليف واعداد الميزانيات والتقارير للعمل فى مصنع بلك وخرسانة فى جيزان مسمى التاشيرة عامل والراتب 2000ريال برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى محاسب تكاليف Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563