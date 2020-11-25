مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة سنتين للعمل فى شركة تكيفات فى السعودية بالريا

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا محاسبين خبرة سنتين للعمل فى شركة تكيفات فى السعودية بالرياض مسمى التاشيرة محاسب برجاء ارسال السيرة الذاتية لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074194
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