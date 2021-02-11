(فرصة عمل)
|مطلوب للسفر فورا محاسبين تكاليف خبرة 5 سنوات للعمل فى مصنع فى الدمام شرط الخبرة فى التكاليف الراتب 3000ريال ومسمى التاشيرة محاسب برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيف محاسب تكاليف Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083900
100 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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