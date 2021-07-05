مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المح

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المحاسبة والضرائب والمكاتب الاستشارية خبرة لا تقل عن 10 سنوات والسن لا يزيد عن 40 سنة (مسمى التاشيرة سائق)برجاء الحضور يوم الخميس القادم الموافق 8/7/2021 الساعة 12ظ الى 2مساءا بصور الاوراق العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف / الاتصال 01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098932
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