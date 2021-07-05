مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المح

مطلوب للسفر فورا لمكتب هندسى بالسعودية فى الرياض مديرحساباتخبرة بمكاتب المحاسبة والضرائب والمكاتب الاستشارية خبرة لا تقل عن 10 سنوات والسن لا يزيد عن 40 سنة (مسمى التاشيرة سائق)برجاء الحضور يوم الخميس القادم الموافق 8/7/2021 الساعة 12ظ الى 2مساءا بصور الاوراق العنوان 77 شارع سوريا المهندسين امام توكيل نيسان الدور الثالث شركة الطائف / الاتصال 01020001563