مطلوب للسفر فورا رئيس حسابات خبرة 10 سنوات للعمل فى شركة تجارية بالسعودية ل

مطلوب للسفر فورا رئيس حسابات خبرة 10 سنوات للعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فروع برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة المسمى الوظيفى رئيس حسابات eltaef.hr@gmail.com /01020001563