مطلوب للسفر بالسعوديه

(فرصة عمل)
|تسر الشركه المصريه للتوظيف خارج البلاد بفتح باب التوظيف حيث يوجد وظائف شاغره للاتي 1-مهندسين مدني ومعماري 2-محاسبين واداره ماليه 3-سائقين يوجد لدينا مرتبات مجزبه جدا وتوفير اقامه وسكن وانتقالات للتواصل واتس / 01020915918
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد المصري
|التليفون:
|01555466093
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045624
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2,000 جنيه
2,500 جنيه
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2,500 جنيه
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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