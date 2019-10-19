مطلوب للسفر بالسعوديه

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تفاصيل الإعلان
تسر الشركه المصريه للتوظيف خارج البلاد بفتح باب التوظيف حيث يوجد وظائف شاغره للاتي 1-مهندسين مدني ومعماري 2-محاسبين واداره ماليه 3-سائقين يوجد لدينا مرتبات مجزبه جدا وتوفير اقامه وسكن وانتقالات للتواصل واتس / 01020915918
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد المصري
التليفون: 01555466093

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045624
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- في القاهرة مصر

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22/9/2019
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مطلوب شباب للعمل بـمجموعة فنادق بشرم الشيخ ( لا يشترط الخبرة ) *

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شباب للعمل بـمجموعة فنادق بشرم الشيخ ( لا يشترط الخبرة ) ***التعيين واستلام العمل فى نفس اليوم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/9/2019
صورة الاعلان: مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه : - في القاهرة مصر

مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه :

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لسلسه مطاعم كبرى الوظائف الاتيه : * سائقين رخصه مهنيه تانية وثالثه للعمل براتب 3000 ج والشغل .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/9/2019
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