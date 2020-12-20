مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهند

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهندسة(رسومات كهروميكانيك /سباكة وكهرباء) وخبرة فى الاشراف للعمل فى مكتب هندسى لة عددة فروع الاحساء والدمام والرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفى مهندس كهرباء كهروميكانيك لتحديد موعد المقابلة Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 ريال
تاريخ الإعلان: 21/12/2020
رقم الإعلان: 2077026
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