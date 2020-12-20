مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهند

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفرفورا مهندسين كهرباء خبرة 7 سنوات يجد اعمال التصاميم بمكاتب الهندسة(رسومات كهروميكانيك /سباكة وكهرباء) وخبرة فى الاشراف للعمل فى مكتب هندسى لة عددة فروع الاحساء والدمام والرياض برجاء ارسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفى مهندس كهرباء كهروميكانيك لتحديد موعد المقابلة Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077026
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