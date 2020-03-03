مطلوب للسفرفورا امين مستودع للعمل فى مصنع دهانات بالرياض شرط الخبرة فى الم

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للسفرفورا امين مستودع للعمل فى مصنع دهانات بالرياض شرط الخبرة فى المجال شرط يكون المؤهل بكالريوس تجارة والسن لا يزيد عن 35 سنة الراتب 2000ريال ومسمى التاشيرة مدير مستودع برجاء ارسال السيرة الذاتية للتعاقد فورا Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف
التليفون: 01020001563

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055179
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4/2/2020
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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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