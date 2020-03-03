مطلوب للسفرفورا امين مستودع للعمل فى مصنع دهانات بالرياض شرط الخبرة فى الم

(فرصة عمل)
|مطلوب للسفرفورا امين مستودع للعمل فى مصنع دهانات بالرياض شرط الخبرة فى المجال شرط يكون المؤهل بكالريوس تجارة والسن لا يزيد عن 35 سنة الراتب 2000ريال ومسمى التاشيرة مدير مستودع برجاء ارسال السيرة الذاتية للتعاقد فورا Eltaef.hr2@gmail.com/01020001563
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055179
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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