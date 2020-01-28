(فرصة عمل)
|مطلوب للسعويه مغربيات للرياض التخصصات التالية مطلوب كوافيرت راتب 2500 ريال + نسبة 5% مطلوب سكرتيرة راتب 2500 ريال - 3500 ريال مطلوب شغالات راتب 1500 ريال - 2000 ريال مطلوب طباخات راتب 2000 ريال - 2500 ريال مطلوب خياطات راتب 2000 ريال - 2500 ريال مطلوب ممرضة منزلية راتب 2000 ريال - 2500 ريال مطلوب مرافقة لمسنة راتب 1500 ريال - 2000 ريال مطلوب مربية أطفال راتب 1500 ريال - 2000 ريال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم الفقى
|التليفون:
|01006826146
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|العنوان:
|- القاهرة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055696
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2,000 درهم