مطلوب للسعويه مغربيات للرياض التخصصات التالية

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للسعويه مغربيات للرياض التخصصات التالية مطلوب كوافيرت راتب 2500 ريال + نسبة 5% مطلوب سكرتيرة راتب 2500 ريال - 3500 ريال مطلوب شغالات راتب 1500 ريال - 2000 ريال مطلوب طباخات راتب 2000 ريال - 2500 ريال مطلوب خياطات راتب 2000 ريال - 2500 ريال مطلوب ممرضة منزلية راتب 2000 ريال - 2500 ريال مطلوب مرافقة لمسنة راتب 1500 ريال - 2000 ريال مطلوب مربية أطفال راتب 1500 ريال - 2000 ريال​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيثم الفقى
التليفون: 01006826146

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العنوان: - القاهرة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055696
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العنوان:

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