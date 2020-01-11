(فرصة عمل)
|مطلوب للسعودية لمجمع طبي متميز - بمدينة الخبر أخصائية نساء وتوليد. 👈 المراجعة #شركة_الأصدقاء ترخيص 56 📧 ترسل السير الذاتية وصورة الشهادات العلمية على E-MAIL الشركة وكتابة "التخصص" في خانة الموضوع. job@elasdekaa.com * مطلوب سرعة إرسال السيرة الذاتية وصورة المؤهل لتحديد موعد المقابلة * ☎ تليفون: 33374646 – 33356889 📱جوال: 01227439205 / 01128856889 🌍 العنوان/ 71 ش جامعة الدول العربية – المهندسين – برج الكوثر الإداري Google Maps: لدينا حجز امتحان البرومترك - ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأصدقاء
|التليفون:
|01227439205 - 01128856889
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|العنوان:
|71 ش جامعة الدول العربية – المهندسين – برج الكوثر الإداري- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048698
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111,111 ريال
111 ريال
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