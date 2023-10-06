#مطلوب_للسعودية_حلاقين 1 مطلوب للعمل فى السعودية حلاقين -2 خبرة لاتقل عن 2سنوات -3السن لايزيد عن 30عام -4 شرط اساسي (عدم التدخين ) شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين #للتواصل_والاستفسار_وارسال_السيرة_الذاتية_وال_cv 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com