مطلوب للسعودية حلاقين

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#مطلوب_للسعودية_حلاقين 1 مطلوب للعمل فى السعودية حلاقين -2 خبرة لاتقل عن 2سنوات -3السن لايزيد عن 30عام -4 شرط اساسي (عدم التدخين ) شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين #للتواصل_والاستفسار_وارسال_السيرة_الذاتية_وال_cv 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الاهرام
Telephone: 01551254797

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع الشاذلى- القاهرة
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 18/10/2023
Ad Number: 2246581
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Posting Date
Ad Photo: مطلوب حلاقين للسعودية - in Giza Egypt

مطلوب حلاقين للسعودية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

#مطلوب_فورا_للسعودية_حلاقين_رجالي ذو حبرة فى المجال السن لايزيد عن 35 عام #المميزات الراتب 150.
Location:

Giza - Egypt

Call

6/10/2023
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