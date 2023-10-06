(Job Opportunity)
|#مطلوب_للسعودية_حلاقين 1 مطلوب للعمل فى السعودية حلاقين -2 خبرة لاتقل عن 2سنوات -3السن لايزيد عن 30عام -4 شرط اساسي (عدم التدخين ) شركة الأهرام لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - ترخيص 128 68 شارع ابو المحاسن الشاذلى متفرع من ميدان سفنكس - خلف مسرح البالون - المهندسين #للتواصل_والاستفسار_وارسال_السيرة_الذاتية_وال_cv 01551254797 01016688751 cv.pyramids.egy@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الاهرام
|Telephone:
|01551254797
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|شارع الشاذلى- القاهرة
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|18/10/2023
|Ad Number:
|2246581
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