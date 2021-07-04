(للإيجار)
|مطلوب للتعين عدد3افراد امن السن من 25 الي40 يفضل الاجسام الرياضية وشرط التفرع نقبل جميع المؤهل لايقبل الطلبة الراتب ٣٠٠٠ جنية ٢٦ يوم و٤ ايام اجازة المكان جسر السويس للتواصل / 01020181762واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
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|العنوان:
|جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098983
2,000 جنيه
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