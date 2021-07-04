مطلوب للتعين عدد3افراد امن

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للتعين عدد3افراد امن السن من 25 الي40 يفضل الاجسام الرياضية وشرط التفرع نقبل جميع المؤهل لايقبل الطلبة الراتب ٣٠٠٠ جنية ٢٦ يوم و٤ ايام اجازة المكان جسر السويس للتواصل / 01020181762واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali ال
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2021
رقم الإعلان: 2098983
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مطلوب مراقب كاميرات

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28/5/2021
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26/5/2021
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25/5/2021
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امن داخل مول التجمع الخامس

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شباب فقط مراقبين أمن

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العنوان:

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القسم: 

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24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تأمينات كاملة + أسبوع إجازة – أساس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب 2200 :2500ج + وجبات + سكن – شفت 12 ساعة – يجب ان يكون خريج وحاصل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,200 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري المنشأت الادارية والامنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

24/5/2021
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