مطلوب للتعين عدد3افراد امن السن من 25 الي40 يفضل الاجسام الرياضية وشرط التفرع نقبل جميع المؤهل لايقبل الطلبة الراتب ٣٠٠٠ جنية ٢٦ يوم و٤ ايام اجازة المكان جسر السويس للتواصل / 01020181762واتس