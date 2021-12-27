(فرصة عمل)
|مطلوب للتعين الفورى شباب للعمل بشركة كافيهات للعمل فى الجيزة - القاهرة العمل 9 ساعات ويوم راحة اسبوعية واجازات رسمية وسنوية لايوجد اى رسوم للتوظف لسنا مكتب توظيف محمول + واتس 01006699393
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|لاروما
|التليفون:
|01006699393
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|العنوان:
|المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117791
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(طلب عمل)- في القاهرة مصر
250 ريال
2,500 جنيه