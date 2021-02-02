مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق يشترط التالي : 1-ان يكون حاصل علي بكالوريوس تجاره او اداره اعمال 2-ان يكون خبره لاتقل عن 7سنوات كمدير تسويق 3-ان تكون الخبره العمليه بالسعوديه او احد دول الخليج 4-ان يمتلك المهارات العاليه في وضع الاهداف العامه لتسويق منتجات وخدمات الشركه 5-القدره علي وضع خطط استراتيجيه قصيره ومتوسطه وطويله المدي لمنتجات الشركه ومتابعه تنفيذ هذه الخطط 6-القدره علي تنظيم الوقت 7-ان تتوفر لديه مهارات عاليه في الاتصال والتواصل مع الاخرين 8-ان يكو