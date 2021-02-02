(فرصة عمل)
|مطلوب للتعاقد بشركه وطنيه كبري بالمنطقه الشرقيه بالسعوديه مدير تسويق يشترط التالي : 1-ان يكون حاصل علي بكالوريوس تجاره او اداره اعمال 2-ان يكون خبره لاتقل عن 7سنوات كمدير تسويق 3-ان تكون الخبره العمليه بالسعوديه او احد دول الخليج 4-ان يمتلك المهارات العاليه في وضع الاهداف العامه لتسويق منتجات وخدمات الشركه 5-القدره علي وضع خطط استراتيجيه قصيره ومتوسطه وطويله المدي لمنتجات الشركه ومتابعه تنفيذ هذه الخطط 6-القدره علي تنظيم الوقت 7-ان تتوفر لديه مهارات عاليه في الاتصال والتواصل مع الاخرين 8-ان يكو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الغدا الحديثه
|التليفون:
|01280620418
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082499
اتصل
1 جنيه
اتصل
اتصل
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
5,000 ريال
1 جنيه
1 جنيه
-4,000 جنيه
4,000 جنيه
1 جنيه
3,000 جنيه
4,000 جنيه