(فرصة عمل)
|مطلوب للتعاقد بشركه مطاعم كبرى بالسعوديه محاسب يشترط خبره بمجال المطاعم خبره لاتقل عن 4 سنوات لايزيد السن عن 35 سنه راتب اساسي اقامه سكن تامين طبى طيران يرجى ارسال السيره الذاتيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الغدا الحديثه
|التليفون:
|01280620418
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082498
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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