مطلوب للتعاقد بشركه مطاعم كبرى بالسعوديه محاسب

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للتعاقد بشركه مطاعم كبرى بالسعوديه محاسب يشترط خبره بمجال المطاعم خبره لاتقل عن 4 سنوات لايزيد السن عن 35 سنه راتب اساسي اقامه سكن تامين طبى طيران يرجى ارسال السيره الذاتيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الغدا الحديثه
التليفون: 01280620418

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العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082498
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العنوان:

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