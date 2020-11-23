مطلوب للايجار شاليه ف راس سدر

(مطلوب للإيجار)
|مطلوب للايجار شالية في رأس سدر، غرفتين وريسبشن، حمام او اتنين حمام، للايجار السنوي لشركة بسعر مناسب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sohaila
|التليفون:
|01025035027
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073671
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