(مطلوب)
|▪شركة اللوتس العالمية▪ 🖎💥 مطلوب للأهمية لعميل جادي بالشراء أرض بمدينة بدر بالحي المتميز جميع المناطق بيع - شراء - مشاركات للشراء من المالك شرط جدية البيع والتنفيذ فوري 💥🖎 للتواصل 👇 / - ( 01144450405 ) 📞 - ( 01144450406 ) 📞
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مدحت
|التليفون:
|01144450406
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|العنوان:
|مدينه بدر- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065465
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