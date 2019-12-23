مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر

(فرصة عمل)
|مطلوب للشركه المصريه لانتاج الكرتون عمال انتاج راتب يبدا من 2200اساسي +حوافز تبدا من 300جنيه فيما فوق العمل 8ساعات يوجد تامين اجتماعي وصحي يوجد عقد عمل عند استلام الوظيفه يوجد وسيله انتقال الي المصنع يوجد اقامه للمغتربين سكن ممتاز والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046248
2,000 ريال
15,000,000,000 جنيه
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