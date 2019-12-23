مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للشركه المصريه لانتاج الكرتون عمال انتاج راتب يبدا من 2200اساسي +حوافز تبدا من 300جنيه فيما فوق العمل 8ساعات يوجد تامين اجتماعي وصحي يوجد عقد عمل عند استلام الوظيفه يوجد وسيله انتقال الي المصنع يوجد اقامه للمغتربين سكن ممتاز والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: masr services
التليفون: -01063542853

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - حمامات القبه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046248
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18/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب نجار اثاث ايطالي محترف - في القاهرة مصر

مطلوب نجار اثاث ايطالي محترف

(فرصة عمل)

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17/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر بالسعودية

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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14/12/2019
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صورة الاعلان: مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر - في القاهرة مصر

مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

(فرصة عمل)

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العنوان:

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10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر - في القاهرة مصر

مطلوب لكبري مصانع الكرتون في مصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للشركه المصريه لانتاج الكرتون عمال انتاج راتب يبدا من 2200اساسي +حوافز تبدا من 300جنيه فيما .
العنوان:

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10/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر - في القاهرة مصر

مطلوب فورآ لمصنع بسكويت داتا وويفر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فورآ عمال انتاج للمصنع ميكانيكي خبره ماكينه تغليف البسكوت راتب مبدئي 3800جنيه كهربائي متخصص.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: فرصة لن تتكرر للعمل في مجال الطباعة - في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر للعمل في مجال الطباعة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

لكبرى شركات الطباعة مطلوب للعمل عمال انتاج براتب يبدأ من 3200+وقت اضافي +300 حوافز والعمل شيفتا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب باسرع وقت للعمل - في القاهرة مصر

مطلوب باسرع وقت للعمل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

* بنايين للعمل بيومية من 200 الى 250 ومساعدين بـ 120 ج * محارين بيومية من 200 الى 250 جنية ومساعدي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب 50 صنايعى نقاش باسرع وقت - في القاهرة مصر

مطلوب 50 صنايعى نقاش باسرع وقت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 50 صنايعى نقاش باسرع وقت العمل بيوميات تبدأ من 160 ل 200 والقبض كل 15 يوم ويوجد مصروفات الشغ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/12/2019
صورة الاعلان: شركة تعمل فى مجال البلاستيك - 6 أكتوبر - تطلب الوظائف التالية :- - في القاهرة مصر

شركة تعمل فى مجال البلاستيك - 6 أكتوبر - تطلب الوظائف التالية :-

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

1. عامل إنتاج – مؤهل متوسط ( راتب 2000 + 200 حافز ) 2. عامل مخازن – مؤهل متوسط ( راتب 2000 +200 حاف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه 1 مدير اغذيه ومشروباتF&B Manager 2- مدير تد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/11/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالمملكه العربيه السعوديه -1 مدير اغذيه ومشروبات 2- مدير تدريب 3ـ مدير.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/11/2019
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