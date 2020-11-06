مطلوب لكبري مصانع الحلويات والمواد الغذائيه بالسعوديه (الرياض) *محاسب تكاليف خبره لا تقل عن 4سنوات خبره بمصانع الحلويات او المواد الغذائيه * لا يزيد السن عن 35 سنه