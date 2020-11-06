(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري مصانع الحلويات والمواد الغذائيه بالسعوديه (الرياض) *محاسب تكاليف خبره لا تقل عن 4سنوات خبره بمصانع الحلويات او المواد الغذائيه * لا يزيد السن عن 35 سنه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071648
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