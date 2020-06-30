(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا فلو والبرومترك يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى true.cv.med@gmail.com مع كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject التواصل هاتفيا من 9ص الي 5 م 0021124884886 او واتساب 0021004868403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تروجوب للتوظيف
|التليفون:
|01151020771
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|العنوان:
|21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063292
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 ريال
1 جنيه
1 جنيه
3,000 دينار