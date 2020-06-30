مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا فلو والبرومترك يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى true.cv.med@gmail.com مع كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject التواصل هاتفيا من 9ص الي 5 م 0021124884886 او واتساب 0021004868403