مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا فلو والبرومترك يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى true.cv.med@gmail.com مع كتابة المسمي الوظيفي في خانة subject التواصل هاتفيا من 9ص الي 5 م 0021124884886 او واتساب 0021004868403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة تروجوب للتوظيف
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063292
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