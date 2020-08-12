مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا فلو والبرومترك يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل او الواتساب المرفق بصورة الاعلان الايميل التالي truejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886 (واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروجوب
التليفون: 01124884886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2064985
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16/6/2020
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