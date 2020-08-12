مطلوب لكبري صيدليات مجموعه طبيه بالرياض عدد (5) صيادله خبره لا تقل عن سنتين يفضل الحاصلين علي الداتا فلو والبرومترك يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل او الواتساب المرفق بصورة الاعلان الايميل التالي truejobs2012@hotmail.com او true.cv.med@gmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(واتساب) 00201124884886 (واتساب)مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة subject