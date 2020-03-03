مطلوب: لكبري شركات الدعاية والاعلان مشرف ورشة - مصمم جرافيك - مندوب مبيعات

(فرصة عمل)
|سيتم عمل المقابلة خلال 4 ايام شركة دعاية و اعلان بالسعودية *************************** تطلب مشرف ورشة دعاية و اعلان - خبرة في التركيبات - خبرة من 3 الى 7 سنوات - يجيد قيادة السيارات مصمم جرافيك - خبرة من 3 الى 7 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة مندوب مبيعات دعاية و اعلان - خبرة من 1 الى 5 سنوات - لا يزيد عن 35 سنة - رخصة قيادة سيارات - ترسل السير الذاتية على الواتس 01010766992 ************************************************
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف
|التليفون:
|01068885929
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055009
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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