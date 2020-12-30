مطلوب لكبري المطاعم مدير مالي

مطلوب لكبرى المطاعم العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير مالى وادارى بالشروط الأتيه فقط : *حاصل على ماجيستير *خبرة لا تقل عن 5 سنوات كامدير مالى فعلى . *خبرة بالمطاعم او الفنادق او قطاع الضيافه . السن لا يزيد عن 45 سنه . توفر المطاعم راتب مجزى + سكن واقامه وتأمين طبى ومواصلات واقامه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى