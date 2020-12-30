مطلوب لكبري المطاعم مدير مالي

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى المطاعم العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير مالى وادارى بالشروط الأتيه فقط : *حاصل على ماجيستير *خبرة لا تقل عن 5 سنوات كامدير مالى فعلى . *خبرة بالمطاعم او الفنادق او قطاع الضيافه . السن لا يزيد عن 45 سنه . توفر المطاعم راتب مجزى + سكن واقامه وتأمين طبى ومواصلات واقامه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على رقم الواتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مطاعم ياقوت
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078018
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : - في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب عام : خبرة سنه او اتنين حد اقصى ( دفعه 201.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه محاسب مقاولات - في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه محاسب مقاولات

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مطلوب لكبرى شركات المقاولات فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب بالشروط الاتيه : - خبرة 5 سنوات فى الم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

10/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager