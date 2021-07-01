(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري المطاعم بالسعوديه شيفات :- - #شيف_حلواني_غربي_شرقي مزايا*👇 - مرتبات جيدة جداً تحدد حسب الخبرة. - توفيرأقامـة. - توفير إنتقالات. - توفير سكن. - توفيرتأمين صحى وإجتماعى. -توفير تذكرة طيران يرجي ارسال السيره الذاتيه علي الايميل : arab.hire2014@gmail.com Phone : -01112796620 – 0237626008 • للحضور لعمل مقابلة لمقر شركة المواهب العربية للتوظيف 13ش رشدان ميدان المساحة الدقى الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01112796620
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098523
4,600 جنيه
3,000 ريال
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2,000 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
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1 جنيه
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