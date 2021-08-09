عاجل و هام 🗣️🔊 مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينة عجمان ✈️ - أخصائيات تمريض 👩🏻‍⚕️ ( خـبرة في النساء و التوليد) 🤰 برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي 📧 Truejobc@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject للتواصل 📞 00201124884886 📞 00201004868403 ( يوجد واتساب)