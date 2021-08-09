(فرصة عمل)
|عاجل و هام 🗣️🔊 مطلوب لكبري المستشفيات بالإمارات بمدينة عجمان ✈️ - أخصائيات تمريض 👩🏻⚕️ ( خـبرة في النساء و التوليد) 🤰 برجاء ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي 📧 Truejobc@gmail.com مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject للتواصل 📞 00201124884886 📞 00201004868403 ( يوجد واتساب)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|true jop
|التليفون:
|01124884886
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21ج عمارات العبور طريق صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102150
3,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
10,000 جنيه
اتصل
اتصل