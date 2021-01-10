مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية مركزة ( ماچيستير – دكتوراه – زمالة) 3-استشاريين اطفال ( دكتوراه – زمالة ) •( خبرة لا تقل عن 3 سنوات) •يرجي إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي : (Truejobs2012@hotmail.com – true.cv.med@gmail.com ) •الاتصال من الساعة 9.00 صباحا إلي 5.00 مساءا علي : 00201004868403 – 00201124884886 (يوجد واتساب) مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة ال subject