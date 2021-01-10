(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية مركزة ( ماچيستير – دكتوراه – زمالة) 3-استشاريين اطفال ( دكتوراه – زمالة ) •( خبرة لا تقل عن 3 سنوات) •يرجي إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي : (Truejobs2012@hotmail.com – true.cv.med@gmail.com ) •الاتصال من الساعة 9.00 صباحا إلي 5.00 مساءا علي : 00201004868403 – 00201124884886 (يوجد واتساب) مع ضرورة كتابة المسمي الوظيفي في خانة ال subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01110999023
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079522
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 جنيه
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