مطلوب لكبري المجموعات بالسعوديه مهندسين التكييف والتبريد

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعاقد علي الفور 📢📢 مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بمجال التكييف و التبريد و مكافحة الحريق بالمملكه العربيه السعوديه 🕋🕋 (فني سلامه) 👷🏻‍♂️ _(صيانه المضخات وتركيب جميع أعمال الحريق)🛠️ (فني دكت)👷🏻‍♂️ _(خبره في التصنيع والتركيب و قرائه المخططات) 📌المقابلات مع صاحب العمل السبت القادم الساعه 2 ظهرا 1/1/2021 ⬅️برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ⤵️ ✉️TRUE.CV2020@GMAIL.COM 📞00201151020771 📞0020112366771
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه ترو جوب
التليفون: 01123667717

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 ج عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2021
رقم الإعلان: 2116982
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