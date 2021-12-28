مطلوب لكبري المجموعات بالسعوديه مهندسين التكييف والتبريد

تعاقد علي الفور 📢📢 مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بمجال التكييف و التبريد و مكافحة الحريق بالمملكه العربيه السعوديه 🕋🕋 (فني سلامه) 👷🏻‍♂️ _(صيانه المضخات وتركيب جميع أعمال الحريق)🛠️ (فني دكت)👷🏻‍♂️ _(خبره في التصنيع والتركيب و قرائه المخططات) 📌المقابلات مع صاحب العمل السبت القادم الساعه 2 ظهرا 1/1/2021 ⬅️برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ⤵️ ✉️TRUE.CV2020@GMAIL.COM 📞00201151020771 📞0020112366771