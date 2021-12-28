مطلوب لكبري المجموعات بالسعوديه مهندسين التكييف والتبريد

(فرصة عمل)
|تعاقد علي الفور 📢📢 مطلوب لكبرى الشركات الهندسيه بمجال التكييف و التبريد و مكافحة الحريق بالمملكه العربيه السعوديه 🕋🕋 (فني سلامه) 👷🏻♂️ _(صيانه المضخات وتركيب جميع أعمال الحريق)🛠️ (فني دكت)👷🏻♂️ _(خبره في التصنيع والتركيب و قرائه المخططات) 📌المقابلات مع صاحب العمل السبت القادم الساعه 2 ظهرا 1/1/2021 ⬅️برجاء ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الايميل التالي او الواتساب مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال subject ⤵️ ✉️TRUE.CV2020@GMAIL.COM 📞00201151020771 📞0020112366771
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ترو جوب
|التليفون:
|01123667717
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|21 ج عمارات العبور صلاح سالم- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116982
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
4,000 ريال
-2 جنيه
4,000 ريال
4,000 ريال