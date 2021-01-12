(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري المجموعات الطبية بالسعودية محاسبين خبرة بالمجال الطبي -حاصلين علي بكالريوس تجارة -خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمجال الطبي (مستشفيات / مستوصفات) -لا يزيد السن عن 35 سنة (بمرتبات مجزية / تأمين طبي / تذاكر طيران / سكن مؤمن) برجاء إرسال السيرة الذاتية علي الإيميل الخاص بنا True.cv2020@gmail.com أو علي واتساب رقم 00201110999023 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080477
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