مطلوب لكبري المجموعات الطبية بالسعودية محاسبين خبرة بالمجال الطبي -حاصلين علي بكالريوس تجارة -خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمجال الطبي (مستشفيات / مستوصفات) -لا يزيد السن عن 35 سنة (بمرتبات مجزية / تأمين طبي / تذاكر طيران / سكن مؤمن) برجاء إرسال السيرة الذاتية علي الإيميل الخاص بنا True.cv2020@gmail.com أو علي واتساب رقم 00201110999023 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .