مطلوب لكبري المجموعات الطبية بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبري المجموعات الطبية بالسعودية محاسبين خبرة بالمجال الطبي -حاصلين علي بكالريوس تجارة -خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالمجال الطبي (مستشفيات / مستوصفات) -لا يزيد السن عن 35 سنة (بمرتبات مجزية / تأمين طبي / تذاكر طيران / سكن مؤمن) برجاء إرسال السيرة الذاتية علي الإيميل الخاص بنا True.cv2020@gmail.com أو علي واتساب رقم 00201110999023 •برجاء كتابة المسمي الوظيفي ف خانة ال Subject .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ترو جوب
التليفون: 01124884886

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العنوان: 21عمارات العبور- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080632
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