(فرصة عمل)
|مطلوب لكبري الصيدليات بالسعوديه (الرياض) -*طبيب بيطري دفعه 2015 فقط -*توفر الصيدليات الراتب الاساسي+السكن والاقامه والتامين الطبي والمواصلات +نسبه علي الارباح +نسبه علي الكشوفات الخارجيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه ايجاده للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع المسقار علي اسماعيل- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071649
200 ريال
30 ريال
30 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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30 ريال
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