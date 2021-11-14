مطلوب لكبرى مكاتب الهندسة بالرياض السعودية

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسه السعوديه ( الرياض ) مهندس مدنى تصميم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس هندسه مدنى . خبرة بالتصميم والمكاتب الهندسيه لا تقل عن ٥ سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . خبرة ببرامج الأوتوكاد . مهندس كهرباء تصميم بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن ٣٥ سنه . بكالريوس هندسه كهرباء . خبرة بالتصميم والمكاتب الهندسيه لا تقل عن ٥ سنوات . يفضل خبرة سابقه بالسعوديه . خبرة ببرامج الأوتوكاد . برجاء سرعه إرسال السيرة الذاتيه على الأيميل Tec@ejadahr.com