مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه . رخصه قياده . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى