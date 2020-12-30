مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب عام : خبرة سنه او اتنين حد اقصى ( دفعه 2018 – 2019 ) . حاصل على بكالريوس تجارة انجليزى شعبه محاسبه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى