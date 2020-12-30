مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب عام : خبرة سنه او اتنين حد اقصى ( دفعه 2018 – 2019 ) . حاصل على بكالريوس تجارة انجليزى شعبه محاسبه . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه واتس فقط 01010766992 مع ذكر المسمى الوظيفى فى عنوان الايميل سيتم عمل المقابلات الشخصيه يوم السبت الموافق 2-2-2121 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ستيك هاوس
التليفون: 01010766992

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078027
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعة باركود

طابعة باركود

(للبيع)

أسعار خاصة للجملة طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوافق للعم.
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة

جهاز ايوتا جهاز كشف الذهب والكنوز الدفينة

(للبيع)

أجاكس أيوتا جهاز ذو نظام متكامل لكشف الكنوز من مسافات بعيدة وبتقنيات عالية لحرصنا على تقديم أفضل ا.
العنوان:

جازان - السعودية

1 درهم

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المطاعم مدير مالي

مطلوب لكبري المطاعم مدير مالي

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم العالميه بالسعوديه ( الرياض ) : مدير مالى وادارى بالشروط الأتيه فقط : *حاصل عل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *محاسب عام : خبرة سنه او اتنين حد اقصى ( دفعه 201.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *سائق خاص لصاحب المطعم : السن لا يزيد عن 30 سنه .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مطاعم البرجر فى السعوديه ( الرياض ) : *شيف برجر : خبرة سنتين كا شيف برجر . السن لا يزيد .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة البيجر الحديثةللمطاعم والكافيهات

أجهزة البيجر الحديثةللمطاعم والكافيهات

(للبيع)

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

30/12/2020
صورة الاعلان: راعي غنم سوداني يبحث عن عمل

راعي غنم سوداني يبحث عن عمل

(طلب عمل)

راعي غنم يحلب ويصر ويرطع ويولد ويطعن ويجز الصوف ويعرف كل شغل الحلال وكمان يعرف يسوق الراعي في السودا.
العنوان:

الباحة - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: سايق خاص سوداني

سايق خاص سوداني

(طلب عمل)

سايق خاص سوداني محترف في مهنته ولديه رخصة قيادة وشهادة ثانوية سمح الطباع امين وصاحب خلق ودين الشاب و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

امان لبيتك ولمتجرك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

(للبيع)

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد مع شاشة ديجيتال (DZTH-001) جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/12/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع

مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية وتتميز أنها عمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
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