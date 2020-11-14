مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه الأحساء والخبر

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الأثنين الموافق 16-11-2020 الساعه 10 صباحا بمقر الشركه على العنوان الأتى : 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - بجوار مستشفى 6 اكتوبر - الدقى الدور 9 شركه اجاده للتوظيف مطلوب لكبرى مطاعم البرجر بالسعوديه ( الأحساء والخبر ) : * مشرف مطعم برجر . * طباخ برجر . * مسؤل تجهيزات وتحضيرات برجر. بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه لجميع الوظائف . خبرة بمجال البرجر فقط . برجاء ارسال السيرة الذاتيه بصيغه Word مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مطاعم ستيك هاوس
التليفون: 01010766992

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العنوان: - الخبر الاحساء
الحدود الشمالية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072442
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مشرف مبيعات

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مشرف مبيعات

(فرصة عمل)

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مطلوب للتعاقد: مشرفين مبيعات مياه* بالشروط التاليه: - .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مندوب مبيعات

لكبرى شركات المياه بالمملكه العربيه السعوديه مندوب مبيعات

(فرصة عمل)

مناديب مبيعات مياه بالشروط التاليه: - السن لا يزيد عنه 35. - خبرة لا تقل عن سنتان بمجال المياه والعص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب شيف بنت حلويات مغربية وفرنسيه

مطلوب شيف بنت حلويات مغربية وفرنسيه

(فرصة عمل)

الرجاء قراءة الاعلان بدقه احتاج شيف بنت حلويات مغربيه وفرنسيه عدد ٢ مطلوب مساعد شيف بنت مغربي.
العنوان:

عسير - السعودية
القسم: 

8,000 درهم

14/11/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف معادن

بوابات كشف معادن

(للبيع)

نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: جهاز أستدعاء التمريض

جهاز أستدعاء التمريض

(للبيع)

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا افضل منتج النداء الآلي هو نظام استدعاء الممرضات الذى يقوم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: فنى كهرباء منزليه لجميع اعمال الكهرباء المنزليه والانتركم والدش

فنى كهرباء منزليه لجميع اعمال الكهرباء المنزليه والانتركم والدش

(طلب عمل)

جميع اعمال الكهرباء المنزليه والانتركم والدش تأسيس صيانه تطبيق وتشطيب.
العنوان:

عسير - السعودية
القسم: 

اتصل

14/11/2020
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صورة الاعلان: كميرات المراقبة الحرارية

كميرات المراقبة الحرارية

(للبيع)

كاميرات المراقبة الحرارية كاميرا تصوير ومراقبة حرارية ليلية نهارية ملونة وتعتبر صمام الأمان من العد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: اطلب عمل

اطلب عمل

(طلب عمل)

سواق أملك سيارة حديثة ببريدة جاهز للمشاوير.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

13/11/2020
صورة الاعلان: برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات )

برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات )

(للبيع)

برنامج ستار (حللول للمشاكل المحاسبية وادارة المخازن والمبيعات ) لو عندك شركة تجارية او صناعية وعندك.
القسم: 

10,000 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: » انظمه نقاط بيع-كاشير-بقاله تموينات ومحلات

» انظمه نقاط بيع-كاشير-بقاله تموينات ومحلات

(للبيع)

(برنامج apex stores )من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصنافاكثر من 20 الف صنف وقاب.
العنوان:

الأقصر - السعودية

3,200 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

(للبيع)

عروض حصرية من مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية والبرامج المحاسبية ✹✹✹.

3,100 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات

جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: طابعة محمولة

طابعة محمولة

(للبيع)

لراحتك عند الطباعة اثناء التجوال احصل على مستندات وايصالات من اى مكان باستخدام طابعاتنا المحمولة فر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين

اقفال وكوالين

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب، يوجد لدينا الأقفال والكوالين قفل باب الكتروني بشاشة تاتش وبصمة الإصب.

1 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت الذكية

طابعة الكروت الذكية

(للبيع)

نقدم لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer . .

1 ريال

9/11/2020
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