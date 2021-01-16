(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع عصائر الفواكهه فى السعوديه ( الدمام ) : فنى تشغيل ماكينه تترا باك ( العبوات الكرتونيه ) . مدير صيانه تشغيل ماكينه تترا باك ( العبوات الكرتونيه ) . برجاء ارسال السيرة الذاتيه واتس 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار علي اسماعيل بجوار مستشفي 6 اكتوبر الدقي -مترو الدقي-الدور9- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080425
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