(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع المستلزمات الطبيه بالسعوديه ( الأحساء ) : مدير مصنع أثاث بالشروط والخبرات الأتيه : درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية ، واللوجستيات ، أو مجال ذي صلة. • أثبتت الخبرة في دور إداري أو إشرافي داخل مصنع لمدة> 10 سنوات. • شهادة في إدارة الإنتاج والمخزون وكذلك مراقبة الجودة. • معرفة سليمة بمعدات المصانع الخاصة بالصناعة. • يتقن جميع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل وباور بوينت). • القدرة على تعدد المهام. • مهارات إدارة الوقت المتميزة. •ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع بندر عبد الرحمن للمستلزمات الطبيه
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|- الخبر الاحساء
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075744
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1 ريال
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3,200 ريال
1 ريال
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