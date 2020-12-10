مطلوب لكبرى مصانع المستلزمات الطبيه بالسعوديه ( الأحساء ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع المستلزمات الطبيه بالسعوديه ( الأحساء ) : مدير مصنع أثاث بالشروط والخبرات الأتيه : درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية ، واللوجستيات ، أو مجال ذي صلة. • أثبتت الخبرة في دور إداري أو إشرافي داخل مصنع لمدة> 10 سنوات. • شهادة في إدارة الإنتاج والمخزون وكذلك مراقبة الجودة. • معرفة سليمة بمعدات المصانع الخاصة بالصناعة. • يتقن جميع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل وباور بوينت). • القدرة على تعدد المهام. • مهارات إدارة الوقت المتميزة. •ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصنع بندر عبد الرحمن للمستلزمات الطبيه
التليفون: 01010766992

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العنوان: - الخبر الاحساء
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075744
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مكتب جوهرة المغرب للإستقدام

(فرصة عمل)

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10/12/2020
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9/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه

بوابات الانظمة الامنيه

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العنوان:

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8/12/2020
صورة الاعلان: شاشات الغروض التفاعليه

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(للبيع)

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1 ريال

8/12/2020
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جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

8/12/2020
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صورة الاعلان: يوجد لدينا تصميم ديكورات المنازل خارجية وداخلية

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(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

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7/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

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7/12/2020
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد

بوابات مرور الأفراد

(للبيع)

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من البوابات الالكترونيه للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الرياض - السعودية

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7/12/2020
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متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
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6/12/2020
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6/12/2020
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(للبيع)

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اتصل

6/12/2020
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