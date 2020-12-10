مطلوب لكبرى مصانع المستلزمات الطبيه بالسعوديه ( الأحساء ) : مدير مصنع أثاث بالشروط والخبرات الأتيه : درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية ، واللوجستيات ، أو مجال ذي صلة. • أثبتت الخبرة في دور إداري أو إشرافي داخل مصنع لمدة> 10 سنوات. • شهادة في إدارة الإنتاج والمخزون وكذلك مراقبة الجودة. • معرفة سليمة بمعدات المصانع الخاصة بالصناعة. • يتقن جميع تطبيقات مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل وباور بوينت). • القدرة على تعدد المهام. • مهارات إدارة الوقت المتميزة. •ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة.