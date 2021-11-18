مطلوب لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بمبيعات يفط الأعلانات لا تقل عن سنه . محاسب بالشروط الاتيه : بكالريوس تجارة محاسبه . السن لايزيد عن 28 سنه . خبرة سنتين بالحسابات . عامل يفط اعلانات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه . خبرة بتركيب لوحات الأعلانات . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى