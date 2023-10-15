مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات بجدة مهندسين ميكانيكا شاحنات

(Job Opportunity)
|مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة ف السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات يكون سبق له العمل على أجهزة الفحص على الكمبيوتر شروط التقديم : •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 5 : 7 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • يفضل أن يكون سبق له العمل بشركات الخلاطات والكسارات وإحدى توكيلات المعدات الثقيلة مثل : " غبور / حسن علام / طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم / MCV " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايمي
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الهيلا
|Telephone:
|01208055515
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|58شارع سوريا- المهندسين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247788
11,000,000 Pound
(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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