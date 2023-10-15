مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات بجدة مهندسين ميكانيكا شاحنات

(Job Opportunity)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة ف السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات يكون سبق له العمل على أجهزة الفحص على الكمبيوتر شروط التقديم : •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 5 : 7 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • يفضل أن يكون سبق له العمل بشركات الخلاطات والكسارات وإحدى توكيلات المعدات الثقيلة مثل : " غبور / حسن علام / طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم / MCV " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايمي
Contact The Advertiser:
Contact Name: الهيلا
Telephone: 01208055515

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 58شارع سوريا- المهندسين
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247788
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: ظ…طھط§ط­ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظپظٹ ط´ط±ظƒظ‡ ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹظ‡ ظپظٹ ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹ - in Cairo Egypt

ظ…طھط§ط­ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظپظٹ ط´ط±ظƒظ‡ ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹظ‡ ظپظٹ ط§ظ„طھط¬ظ…ط¹

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

لشركه هندسيه في التجمع محتاجين : سيلز (مطابخ ) سيلز تشطيبات (خريج هندسه ) -Basic salary+ commission.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

11,000,000 Pound

15/10/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل لدى شركة كبرى بالسعودية تعمل بمجال السجاد و المفروشات - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة كبرى بالسعودية تعمل بمجال السجاد و المفروشات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل لدى شركة كبرى بالسعودية تعمل بمجال السجاد و المفروشات #مهندس_معمارى ( تصميم ) #مهندس_د.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

13/10/2023
Ad Photo: ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ„ط¯ظ‰ ط´ط±ظƒط© ظƒط¨ط±ظ‰ ط¨ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ظ…ظٹظƒط§ظ†ظٹظƒط§ #ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³_ظ…ظٹظƒط§ظ†ظٹظƒط§ - in Cairo Egypt

Call

11/10/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات الصيانه والشغل بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس ميكانيكا صيانه وتشغيل بالشروط الأتيه .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

9/10/2023
Ad Photo: مهندس تصميم لاند سكيب لكبرى الشركات بالرياض - in Cairo Egypt

مهندس تصميم لاند سكيب لكبرى الشركات بالرياض

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/9/2023
Ad Photo: مطلوب للعمل بالسعودية في الرياض #مهندس_زراعى_لاند_سكيب # - in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بالسعودية في الرياض #مهندس_زراعى_لاند_سكيب #

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل بالسعودية في الرياض #مهندس_زراعى_لاند_سكيب #فنى_كهرباء *خبرة بالمجال لاتقل عن 5 سنوات.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

16/9/2023
Ad Photo: مطلوب مهندسين كهرباء مصاعد وميكانيكا باور للعمل بالسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب مهندسين كهرباء مصاعد وميكانيكا باور للعمل بالسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى الشركات بالدمام مهندسين كهرباء مصاعد ومهندسين ميكانيكا باور مصاعد سبق له العمل بمصاعد .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

9/9/2023
Ad Photo: مطلوب فورا مهندسين مساحة لكبرى الشركات بالسعودية - in Cairo Egypt

مطلوب فورا مهندسين مساحة لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للت.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

7/9/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى مصانع الالومنيوم بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : مدير انتاج مصنع الومنيوم بالشروط ا.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

27/8/2023
Ad Photo: مهندس مدني - in Cairo Egypt

مهندس مدني

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لشركه مقولات عامه في السعوديه بالرياض مهندس مدني جيو تيكنيكال خبره من 5 ل 6 سنوات.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3 Lera

27/8/2023
Ad Photo: مطلوب رسامين معماري خبرة - in Cairo Egypt

مطلوب رسامين معماري خبرة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية رسامين معماري - للعمل لدى مكتب استشارات هندسي تابع لشركة مق.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3,500 Riyal

23/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب لكبرى شركات المقاولات بالسعوديه ( الرياض ) : مهندس مبيعات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 3.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

23/8/2023
Ad Photo: مطلوب رسام ديكور خبرة - in Cairo Egypt

مطلوب رسام ديكور خبرة

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية رسام ديكور خبرة لا تقل عن عامان للعمل بشركة تصميم وتصنيع اث.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

19/8/2023
Ad Photo: مهندس امن وسلامة ومهندس الجوده والرقابة - in Cairo Egypt

مهندس امن وسلامة ومهندس الجوده والرقابة

(Job request)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى شركات المقاولات بالسعودية بالرايض مهندس امن وسلامه مهندس جودة ورقابة شرط .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

100,000 Riyal

17/8/2023
Ad Photo: مطلوب للسفر للسعوديه - in Cairo Egypt

مطلوب للسفر للسعوديه

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

Required for a major contracting company in Saudi Arabia (Riyadh): (((Tendering Engineer)) with the.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/8/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager