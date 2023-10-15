مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات بجدة مهندسين ميكانيكا شاحنات

مطلوب لكبرى مصانع الشاحنات والمعدات الثقيلة بجدة ف السعودية مهندسين ميكانيكا شاحنات يكون سبق له العمل على أجهزة الفحص على الكمبيوتر شروط التقديم : •أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا • خبرة من 5 : 7 سنوات فى مجال الشاحنات بأنواعها • يفضل أن يكون سبق له العمل بشركات الخلاطات والكسارات وإحدى توكيلات المعدات الثقيلة مثل : " غبور / حسن علام / طلعت مصطفى / المقاولون العرب / أوراسكوم / MCV " مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايمي