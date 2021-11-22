مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه الدمام سكرتير بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . خبرة فى اعمال السكرتاريه لا تقل عن 3 سنوات . اجاده الحاسب الألى . السن لا يزيد عن 40 سنه . مسؤل شئون موظفين بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . خبرة فى اعمال شئون الموظفين لا تقل عن 3 سنوات . اجاده الحاسب الألى . السن لا يزيد عن 40 سنه .برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

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العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112244
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21/9/2021
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