مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه الدمام سكرتير بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . خبرة فى اعمال السكرتاريه لا تقل عن 3 سنوات . اجاده الحاسب الألى . السن لا يزيد عن 40 سنه . مسؤل شئون موظفين بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . خبرة فى اعمال شئون الموظفين لا تقل عن 3 سنوات . اجاده الحاسب الألى . السن لا يزيد عن 40 سنه .برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com