(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : سكرتير بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . خبرة فى اعمال السكرتاريه لا تقل عن 3 سنوات . اجاده الحاسب الألى . السن لا يزيد عن 40 سنه . مسؤل شئون موظفين بالشروط الأتيه : حاصل على مؤهل عالى . لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . خبرة فى اعمال شئون الموظفين لا تقل عن 3 سنوات . اجاده الحاسب الألى . السن لا يزيد عن 40 سنه برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى : tec@ejadahr.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
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|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112241
اتصل
1,600 ريال
اتصل
30 ريال
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1,000 جنيه